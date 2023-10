Rinnovo Pedro, spunta la clamorosa indiscrezione: lo spagnolo avrebbe già deciso il proprio futuro. I dettagli

Importante indiscrezione riportata dalla Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Pedro, argomento bollente del calciomercato Lazio.

In scadenza di contratto a giugno del 2024, l’ex Barcellona avrebbe deciso di non prolungare ulteriormente l’avventura a Formello per fare ritorno da svincolato al Tenerife.