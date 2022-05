Rinnovo Patric, fissato un incontro con l’entourage. Si parlerà anche di Romagnoli

Rinnovo Patric, in settimana l’incontro tra le parti: la firma non è più lontana. Durante il vertice, si potrebbe parlare anche di Romagnoli

Non sembra più lontana la firma di Patric. Il difensore sente la fiducia di Sarri e la volontà di rimanere alla Lazio è più forte, soprattutto dopo la prima rete realizzata in campionato. La sociaetà potrebbe incontrare l’entourage del giocatore già in settimana, per dare uno sprint ulteriore alla trattativa.

Nell’incontro potrebbe parlarsi anche della situazione di Romagnoli: non c’è ancora l’intesa economica, ma la Lazio non ha intenzione di lasciarselo sfuggire.