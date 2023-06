Rinnovo Luis Alberto, richiesta da top del Mago: la risposta di Lotito

Calciomercato Lazio, è andato in scena ieri l’incontro tra Lotito e i procuratori di Luis Alberto: ecco la richiesta del Mago per il rinnovo

Come riportato dal Corriere dello Sport, è andato in scena ieri l’incontro tra Claudio Lotito e i procuratori di Luis Alberto per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2025, tema centrale del calciomercato Lazio.

Attualmente il Mago percepisce 2.8 milioni di euro a stagione più bonus legati a gol e assist e pretende di essere equiparato ai top della rosa. La richiesta è stata di 3.5 milioni di euro netti fino al 2027, una sorta di via di mezzo fra i 3.2 di Milinkovic e i 4 di Immobile. Per Lotito la richiesta è alta: il patron spera di raggiungere la cifra con l’inserimento di ricchi bonus. Il piano dei biancocelesti è quello di blindare una pedina diventata fondamentale per Sarri.