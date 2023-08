Rinnovo Luis Alberto, Lotito blocca tutto. E spunta il bonus della discordia

Calciomercato Lazio, tutto bloccato per il rinnovo di Luis Alberto: appuntamento a fine agosto. Tutti i dettagli

Come riferito dal Corriere dello Sport, il reintegro di Luis Alberto non placa comunque i malumori in casa Lazio. La squadra ha accettato le scuse dello spagnolo ma Lotito ha deciso comunque di usare il pugno di ferro.

Il rinnovo da 4 milioni più bonus fino al 2027 è stato congelato fino alla fine del mercato. E proprio sui bonus è scoppiato il malumore dell’ex Liverpool: Luis Alberto infatti pretendeva un premio Champions da 140mila euro presente nel vecchio accordo, premio che Lotito considerava non presente nel nuovo contratto. C’è maretta tra le parti anche se l’addio è totalmente da escludere.