Rinnovo Luis Alberto, ecco quando ci sarà la firma

Calciomercato Lazio, è stato raggiunto l’accordo totale per il rinnovo di Luis Alberto: ecco quando ci sarà la firma sul contratto

Come riportato dal Corriere della Sera edizione romana, la Lazio e Luis Alberto hanno raggiunto la totale intesa sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2025.

Il Mago prolungherà fino al 2027, con opzione per il 2028, a 4 milioni più bonus. La firma arriverà nel momento in cui lo spagnolo tornerà a Formello per cominciare la preparazione in vista della prossima stagione.