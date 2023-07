Rinnovo Luis Alberto, Lotito vuole accelerare: summit prima di Auronzo?

Calciomercato Lazio, entra nel vivo la questione legata al rinnovo di Luis Alberto: possibile summit prima della partenza per Auronzo

Come riporta Il Messaggero, Claudio Lotito è chiamato a risolvere la questione di calciomercato Lazio legata al rinnovo di Luis Alberto.

Lo spagnolo ha accantonato la maxi offerta da 8 milioni all’anno per 4 anni dell’Al Duahil (con il club qatariota che aveva offerto a Lotito 15 milioni per il cartellino, rifiutati) ma adesso il Mago si aspetta che il patron traduca in fatti concreti la promessa fatta dal patron, ovvero un rinnovo fino al 2027 da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi. Il summit è possibile prima della partenza per il ritiro di Auronzo.