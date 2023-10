Rinnovo Kamada, Lotito accelera: c’è il piano per blindarlo

Rinnovo Kamada, il club biancoceleste vuole blindare il giapponese in scadenza a giugno: Claudio Lotito ha un piano preciso

Come riportato dal Corriere dello Sport, uno dei temi caldi dei prossimi mesi del calciomercato Lazio sarà ovviamente quello del rinnovo di Daichi Kamada.

Il giapponese, arrivato la scorsa estate a parametro zero, ha firmato un contratto di un solo anno da 3 milioni di euro netti con opzione di rinnovo biennale (quindi fino al 2026) esercitabile tra maggio e giugno. Lotito però, per non correre rischi, è pronto a proporgli il rinnovo a tra dicembre e gennaio per blindarlo definitivamente prima della partenza per la Coppa d’Asia (12 gennaio-10 febbraio). Filtra ottimismo.