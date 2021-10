Raul Moro rinnova con la Lazio: i dettagli dell’accordo

Raul Moro, proprio come Immobile e Acerbi, ha rinnovato il proprio contratto con la Lazio: tutti i dettagli

Raul Moro sempre più al centro della Lazio. Come si evince dalla relazione finanziaria al 30 giugno 2021, pubblicata ieri, non solo Acerbi e Immobile ma anche il giovane esterno ha prolungato il proprio accordo con i biancocelesti.

La società di Lotito non ha emesso nessun comunicato ufficiale ma dalla suddetta relazione si evince come l’accordo in scadenza al 30 giugno 2022 è stato prolungato al giugno del 2025. La Lazio crede moltissimo in lui e si augura che il suo talento cresca sotto l’attenta guida di Sarri.