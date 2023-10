Rinnovo Felipe Anderson, permane lo stallo: l’esterno vuole un ingaggio top. Richiesta choc a Lotito

Rinnovo Felipe Anderson, permane lo stallo tra le parti: il brasiliano vuole un ingaggio al pari dei top della rosa. Le ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, permane lo stallo tra Felipe Anderson e il calciomercato Lazio per quanto riguarda il rinnovo del contratto in scadenza a giugno 2024.

L’ex Porto, che attualmente guadagna 2.8 milioni bonus inclusi, ha chiesto 3.5 milioni più bonus per avvicinarsi ai 4 percepiti da Luis Alberto. Al momento Lotito è fermo a 3 milioni. Ci sarà ancora da lavorare.