Rinnovo Felipe Anderson, il brasiliano ha scelto il proprio futuro: accordo con quella squadra, i dettagli

Rinnovo Felipe Anderson, il brasiliano ha scelto il proprio futuro: l’ex Porto andrà alla Juve a parametro zero. Pronto l’addio alla Lazio

Importante indiscrezione rilanciata dal Corriere dello Sport per quanto riguarda il futuro di Felipe Anderson. Nonostante le smentite di rito, in casa Lazio sanno tutti che questi saranno gli ultimi 6 mesi del brasiliano a Formello.

Pur non avendo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali, il club biancoceleste è conscio di come Pipe abbia scelto la Juve accettando il quadriennale da 4 milioni di euro netti, bonus inclusi, offerti da Giuntoli. Proposta più alta rispetto al triennale (con opzione per il quarto anno) da 3.5 milioni messa sul piatto da Lotito. Felipe si prepara al lungo addio.