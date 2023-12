Calciomercato Lazio, Fabiani convince Lotito: bloccato quel rinnovo

Capitolo rinnovi contrattuali in casa Lazio, il ds Fabiani ha convinto il patron Claudio Lotito a congelarne momentaneamente uno

Non è sicuramente un buon periodo quello sta attraversando Felipe Anderson con la maglia della Lazio. Come riportato stamane dal Messaggero, quello sceso in campo con Salernitana e Celtic sembra infatti solo un lontano parente del giocatore capace (nelle scorse stagioni) di guidare l’attacco biancoceleste. Eppure le ultime prestazioni del brasiliano sono state sicuramente giù di tono, al punto da allertare tifosi e soprattutto dirigenza.

Lo stesso Fabiani non a caso, si legge, aveva annunciato proprio per questa settimana la possibile firma sul rinnovo del contratto del giocatore, prima però di convincere il Presidente Lotito a congelare il tutto. La speranza è che il classe ‘93 possa tornare ai livelli di gioco ai quali aveva abituato la Lazio, per poi procedere col già menzionato rinnovo da all’incirca 3,5 milioni fino al 2028 (ad ora il suo contratto è in scadenza a giugno).