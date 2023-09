Rinnovo Felipe Anderson, parti tranquille sul prolungamento: a breve l’incontro per mettere tutto nero su bianco

Il rinnovo di Felipe Anderson, in scadenza di contratto a giugno 2024, non agita i sonni dei protagonisti in casa Lazio.

Come riportato dal Corriere dello Sport infatti, Lotito è pronto a sottoporre il prolungamento al brasiliano che dal canto suo non vede l’ora di firmarlo. Prossimi giorni decisivi.