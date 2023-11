Rinnovo Felipe Anderson, svelata la cifra offerta per convincere il brasiliano

Rinnovo Felipe Anderson, svelata l’offerta di Lotito all’esterno brasiliano per prolungare l’accordo in scadenza a fine stagione

Come riportato dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha presentato una super offerta per convincere Felipe Anderson, in scadenza di contratto a fine stagione e tema caldo del calciomercato Lazio, a rinnovare l’accordo.

Il patron ha messo sul piatto 3.5 milioni di euro, bonus inclusi, fino al 2027. Attesa la risposta dell’esterno.