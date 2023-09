Rinnovo Felipe Anderson, scenario a sorpresa! Cosa ha in mente Lotito

Rinnovo Felipe Anderson, Lotito pensa di proporre un contratto a vita all’esterno brasiliano: serve trovare la quadra sulle cifre

Come riportato dal Corriere dello Sport, potrebbe verificarsi uno scenario a sorpresa per quanto riguarda il rinnovo di Felipe Anderson, attualmente in scadenza a giugno del 2024.

Lotito è sempre più orientato a proporgli un contratto fino al 2028 (e non al 2027 come ribadito più volte nelle scorse settimane) con opzione fino al 2029 legandolo di fatto alla Lazio fino al termine della carriera. Va però trovata la quadra sulle cifre con la sorella-agente del ragazzo. Felipe Anderson attualmente guadagna 2.5 milioni bonus inclusi, Lotito potrebbe mettere sul piatto 2.5 milioni più bonus. La richiesta del brasiliano oscilla intorno ai 3 milioni netti. Le sensazioni restano positive.