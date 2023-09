Calciomercato Lazio, si accelera per il rinnovo di Felipe Anderson: ecco le cifre e i dettagli del possibile prolungamento

Le prossime settimane in casa Lazio saranno inevitabilmente dedicate alla questione legata al rinnovo di Felipe Anderson.

Come riferito da Tuttosport, per il brasiliano, in scadenza nel 2024, si pensa di estendere l’accordo fino al 2027 con stipendio da 3 milioni di euro netti. Lotito accelera.