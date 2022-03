Calciomercato Lazio, rinforzi in difesa: due alternative a Romagnoli e Casale

Calciomercato Lazio: i biancocelesti lavorano per rinforzare la difesa. Romagnoli e Casale sono gli obiettivi principali, ma ci sono anche delle alternative

In vista della prossima stagione, la Lazio ha già individuato in Romagnoli, che si libererà a zero dal Milan, e Casale del Verona i due obiettivi primari per rinforzare la difesa.

Sulla lista dei biancocelesti, però, ci sarebbero anche due alternative ai due nomi sottolineati in rosso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, si tratterebbe di Rojas del River Plate e Alex Ferrari del Sassuolo.