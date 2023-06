Calciomercato Lazio, rinforzi a centrocampo: ecco i nomi già promossi da Sarri. I veri investimenti del club servono tra centrocampo e attacco per la nuova stagione

Come riporta Alfredo Pedullà, per la Lazio i veri investimenti servono tra centrocampo e attacco per la nuova stagione. Servono un vertice basso è una mezzala in presenza di Milinkovic, un rinforzo in più se partisse il serbo, seguito da diversi club, un altro ancora se salutasse Marcos Antonio.

I nomi di Zielinski e Gedson Fernandes sono stati già promossi dal club e da Sarri, nel caso del polacco però bisogna capire se davvero il Napoli gli offrirà un rinnovo a cifre giuste.