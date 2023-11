Calciomercato Lazio, ora è un rimpianto. Il Messaggero: «Forse era meglio prenderlo»

Calciomercato Lazio, il Messaggero: non era meglio prendere anche lui? Vista la situazione di emergenza, aumentano i rimpianti

Questa mattina Il Messaggero, alla luce della situazione di totale emergenza in difesa, si chiede se non sarebbe stato meglio prendere Leonardo Bonucci in estate, che si era più volte offerto al calciomercato Lazio.

A posteriori tutto è lecito, ma oggi avrebbe potuto dare una grossa mano a Sarri viste le assenze di Romagnoli e Casale.