Lazio, individuato il vice Immobile: Lotito prepara il rilancio per Marcos Leonardo

Calciomercato Lazio, Marcos Leonardo è diventato il primo obiettivo per il ruolo di vice Immobile: Lotito migliora l’offerta

Maurizio Sarri e Claudio Lotito hanno individuato il primo obiettivo del calciomercato Lazio per il ruolo di vice Immobile nella prossima stagione.

Come riporta Il Messaggero infatti, il patron biancoceleste è pronto al rilancio per Marcos Leonardo, centravanti classe 2003 del Santos. I biancocelesti hanno presentato una prima proposta da 10 milioni di euro che è stata rifiutata. Il club brasiliano chiede 15 milioni di euro: la sensazione è che un rilancio tra i 12 e i 13 milioni possa far scattare il via libera.