Calciomercato Lazio, c’è quel no a Lotito: l’obiettivo non arriverà nella Capitale

Calciomercato Lazio, arriva quel no alle proposte del presidente Lotito: l’obiettivo biancoceleste non sbarcherà nella Capitale

E’ quindi arrivato, nelle ultime ore, il no di Bryan Gil al possibile trasferimento in biancoceleste già a gennaio. Lo spagnolo era uno dei nomi vagliati dal calciomercato Lazio per rinforzare il reparto offensivo.

Come spiega Repubblica edizione Roma, però, lo spagnolo non vuole lasciare il Tottenham in prestito, se non per unirsi ad un altro club di Premier League come, ad esempio, il Brighton.