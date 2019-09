Calciomercato Lazio, rifiutate in estate due offerte per Bastos

In estate, Leicester e Watford avrebbero fatto un’offerta alla Lazio per Bastos: Lotito, però, avrebbe rifiutato

Nell’ultima sessione di calciomercato, riporta il Corriere della Sera, due club avrebbero bussato alla porta della Lazio per Quissanga Bastos. Si tratta di due club di Premier League, Leicester e Watford. Tutto sarebbe successo ai primi di luglio quando i due club avrebbero fatto un’offerta alla dirigenza capitolina, salvo poi tornare in Inghilterra a mani vuote. Alla sua quarta stagione in biancoceleste, l’angolano è ormai diventato una pedina fondamentale nello scacchiere di Simone Inzaghi. Le sue ottime prestazioni avevano attirato l’attenzione di altre europee, ma la Lazio non vuole privarsene.