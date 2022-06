Calciomercato Lazio, le richieste di Sarri: 4 colpi prima di Auronzo

Le richieste di Sarri prima del ritiro di Auronzo di Cadore sono molto chiare: quattro acquisti per permettergli di lavorare al meglio

Il calciomercato della Lazio aspetta per entrare nel vivo. Ad aspettare, come evidenziato dal Corriere dello Sport, è soprattutto Maurizio Sarri.

Il mister vorrebbe almeno quattro acquisti prima del ritiro di Auronzo: un portiere, un play, già individuato in Marcos Antonio, e due difensori. Questi due ultimi sarebbero fondamentali, in quanto non si può lavorare senza reparto arretrato. E i nomi sarebbero sempre gli stessi: Romagnoli, Casale e Chust. Il Comandante attende. Un po’ come tutti i tifosi.