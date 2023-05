Calciomercato Lazio, Lotito si arrende per Milinkovic: ecco a quale cifra rinnoverebbe

Calciomercato Lazio, Lotito chiude le porte al rinnovo di Milinkovic-Savic: ecco la cifra richiesta da Kezman per il prolungamento

Le prossime settimane saranno quelle decisive, come riferito dal Corriere dello Sport, per sciogliere le riserve sul futuro di Milinkovic-Savic nel prossimo calciomercato Lazio.

Un addio ancora da scrivere. Richieste ufficiali sul tavolo di Villa San Sebastiano non sono pervenute. Il rinnovo? Forse con 8 milioni di ingaggio e 5 di commissione. Lotito non si farà prendere per il collo.