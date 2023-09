Calciomercato Lazio, retroscena Vecino: c’era l’accordo col Galatasaray. Ultime

Calciomercato Lazio, Matias Vecino è stato ad un passo dal Galatasaray: c’era l’accordo. Decisivo il no di Sarri. I dettagli

Come riporta Il Messaggero, il calciomercato Lazio avrebbe potuto perdere Matias Vecino. Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato riscontro: i due club avevano trovato l’accordo sulla base di 3.5 milioni di euro per il cartellino con Vecino che avrebbe firmato un ricco biennale con opzione per il terzo anno.

Sarri ha però stoppato tutto: nonostante gli arrivi di Rovella e Guendouzi, il tecnico ritiene indispensabile l’ex Inter. Il trasferimento è dunque saltato.