Calciomercato Lazio, clamoroso retroscena sul rinnovo di Milinkovic

Calciomercato Lazio, clamorosa rivelazione per quanto riguarda il rinnovo di Milinkovic-Savic: le ultime sul centrocampista serbo

Secondo quanto riferito da Matteo Petrucci a Sky Sport 24, la Lazio sarebbe pronta ad offrire il rinnovo di contratto a Sergej Milinkovic-Savic (in scadenza nel 2024), ma non lo ha ancora fatto perché lato giocatore c’è una chiusura a discutere di un possibile prolungamento.

Le cose possono cambiare ma ora non si parla di rinnovo perché l’idea del giocatore è questa. La valutazione che fa Lotito per il serbo è di 40 milioni di euro, con offerte che per ora non sono arrivate. Milinkovic piace sempre, e parecchio, alla Juve.