Retroscena Luis Alberto: ecco perchè stava saltando il rinnovo! La ricostruzione

Calciomercato Lazio, spunta un clamoroso retroscena legato al rinnovo di Luis Alberto: un mancato bonus alla base del ritardo

Come riportato dal Corriere dello Sport, il rinnovo di Luis Alberto con la Lazio stava per saltare a causa di un bonus presente nel precedente contratto e non inserito da Lotito nella nuova proposta.

Si tratta di un bonus personale, e quindi diverso da quello collettivo di squadra, legato all’eventuale qualificazione in Champions League. Ieri tutto risolto: firma arrivata e annuncio vicinissimo.