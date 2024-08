Calciomercato Lazio, nuovo RETROSCENA sull’affare Dia: Martusciello voleva QUEL biancoceleste!

Calciomercato Lazio, nuovo retroscena sull’affare Dia: Martusciello voleva un altro biancoceleste alla Salernitana. La rivelazione

Il Messaggero analizza ancora l’acquisto di Boulaye Dia da parte del calciomercato Lazio, riportando allo stesso tempo un nuovo retroscena sull’affare concluso con la Salernitana, che ha visto Ruggeri finire in prestito al club granata.

Martusciello, oggi sulla panchina della squadra campana, avrebbe gradito l’inserimento di André Anderson nella trattativa. Uno scambio non andato però in porto, visto che il brasiliano è ancora in fase di recupero dopo i problemi alla caviglia.