Calciomercato Lazio, retroscena Kent: Sarri non sapeva chi fosse. E quando è saltato tutto...

Calciomercato Lazio, nuovo retroscena Kent: Maurizio Sarri non conosceva il giocatore e quando è saltata la trattativa…

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è un nuovo retroscena da Formello sul calciomercato Lazio. Protagonista l’inglese Ryan Kent, che ha fatto saltare il suo passaggio nella Capitale proprio nelle ultime ore, quando sembrava ormai tutto fatto.

Sarri non conosceva l’inglese e magari l’avrebbe schierato solamente verso maggio. Per questo non si è disperato più di tanto quando non lo ha visto arrivare, preferendo concentrarsi sulla rosa a sua disposizione, cercando di incoraggiarla alla rimonta Champions.