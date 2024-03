Calciomercato Lazio, Hysaj ha parlato con Lotito! Incredibile retroscena, il terzino ha una preoccupazione

Calciomercato Lazio, Hysaj ha parlato con Claudio Lotito: il terzino ha paura di trovare poco spazio con Tudor e medita l’addio

Importante retroscena riportato dal Corriere dello Sport sul prossimo calciomercato Lazio, quello estivo. Nei giorni scorsi, e poco dopo l’avvento di Igor Tudor in panchina, Elseid Hysaj, fedelissimo di Sarri, ha avuto un colloquio con Claudio Lotito.

Il terzino ex Empoli e Napoli ha paura di non trovare spazio col croato e quindi ha confessato al patron biancoceleste di meditare l’addio già a giugno nonostante un contratto non certo in scadenza come ad esempio quello di Felipe Anderson. Prossime settimane decisive.