Calciomercato Lazio, RETROSCENA Chiesa! L’esterno ha una SPERANZA, l’ha comunicato alla Juve

Calciomercato Lazio, retroscena Chiesa: l’esterno ha chiesto alla Juve di essere reintegrato. Muro di Giuntoli

Il collega Giovanni Albanese fa il punto della situazione su Federico Chiesa, che ad oggi rimane uno dei nomi in uscita dal calciomercato Juve, visto il suo contratto in scadenza tra poco meno di un anno.

L’esterno, accostato anche al calciomercato Lazio di recente, spera ancora di far valere questo accordo per essere reintegrato, vista la sua volontà di far cambiare idea a Thiago Motta. La società, però, va avanti per la sua strada e adesso l’ex viola, così come il compagno McKennie, rischia di doversi fare un anno da separato in casa.