Calciomercato Lazio, retroscena Castellanos: lo aveva cercato un’altra italiana!

Calciomercato Lazio, importante retroscena sul Taty Castellanos: lo aveva cercato un’altra squadra italiana. La ricostruzione

Durante l’intervista a Gianluca Di Marzio, German Brunati, DS del Montevideo Torque e scopritore del Taty Castellanos nel 2017, ha svelato un clamoroso retroscena sull’attaccante arrivato nell’ultimo calciomercato Lazio:

ARGENTINA E ITALIA – «Lo volevano gli argentini dell’Independiente e i danesi del Brondby. Poi negli anni in MLS lo avevano cercato il River Plate e la Fiorentina. Sono stato a vederlo al Girona e mi ha regalato la sua maglia. Quando è tornato a Montevideo è venuto a vedere il club. Non gli mando tanti messaggi per lasciarlo tranquillo, magari solo qualche volta quando è in difficoltà come era successo i primi mesi a New York. Per noi è un modello di successo».

CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE