Calciomercato Lazio, il RETROSCENA su Gigot LASCIA a bocca aperta! TUTTI i dettagli prima della firma

Calciomercato Lazio, il retroscena su Gigot lascia a bocca aperta: ecco tutti i dettagli prima della firma con il club biancoceleste

Come evidenziato dall’edizione odierna de Il Messaggero, alla fine quello di Samuel Gigot è stato l’unico colpo in entrata del calciomercato Lazio nell’ultimo giorno utile per portare a termine le trattative.

Il francese è arrivato a Fiumicino due notti fa, ma il tira e molla con gli agenti è andato avanti fino a ieri sera, prima del definitivo via libera e della fumata bianca, dopo che nella mattinata il giocatore aveva svolto le visite mediche a Villa Mafalda.