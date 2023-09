Calciomercato Lazio, il retroscena: Allegri voleva a tutti costi quel biancoceleste. L’investimento di Lotito ha fatto la differenza

Il Messaggero questa mattina torna a parlare del retroscena Rovella-Lazio. Galliani voleva riportarlo al Monza in prestito ma la Juve aveva solo intenzione di monetizzare la sua cessione per non sacrificare uno tra Chiesa e Vlahovic.

E anche Allegri avrebbe voluto trattenerlo a tutti i costi perché aveva intuito le sue qualità, ma alla fine l’accordo con la Lazio è stato troppo importante per il bilancio del club bianconero: due stagioni in prestito, poi l’obbligo di riscatto a 17 milioni. Uno degli investimenti più alti fatti dal presidente Lotito dopo l’ennesimo no di Cairo per Ricci. Il play granata era ritenuto da Sarri la prima scelta perché adatto a giocare con Kamada, ma anche Rovella è stato accettato di buon grado da Mau.