Calciomercato Lazio, c’è concorrenza per quel giocatore: un altro club chiede informazioni

Calciomercato Lazio, non solo i biancocelesti su Renan Lodi: spunta l’interesse di un altro club europeo, i dettagli

Il nome di Renan Lodi, terzino sinistro brasiliano classe 1998, continua a essere uno dei più chiacchierati del calciomercato internazionale. Dopo essersi svincolato dall’Al Hilal, club saudita allenato da Simone Inzaghi (ex tecnico di Lazio e Inter, noto per il suo calcio offensivo e organizzato), il difensore è diventato un’occasione ghiotta per numerose società europee.

Un profilo di livello internazionale

Lodi ha costruito la sua carriera ad alti livelli, imponendosi prima con l’Atlético Madrid di Diego Simeone, dove ha collezionato oltre 100 presenze e vinto una Liga, per poi vivere esperienze in Premier League con il Nottingham Forest e, più recentemente, in Arabia Saudita. Terzino rapido, abile nella spinta offensiva e dotato di un buon piede sinistro, rappresenta un profilo ideale per chi cerca qualità ed esperienza sulla corsia mancina.

Lazio interessata, ma non è sola

Tra le squadre che hanno manifestato interesse c’è la Lazio, alla ricerca di rinforzi per la fascia sinistra. Il club biancoceleste, che ha già avuto in passato giocatori brasiliani di grande impatto, vede in Lodi un possibile innesto di valore per alzare il livello tecnico della rosa. Tuttavia, la concorrenza è folta e in continua crescita.

Spunta anche il Rijeka

Secondo quanto riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, anche il Rijeka, formazione croata che milita nella massima serie e spesso protagonista nelle qualificazioni europee, avrebbe chiesto informazioni sulle condizioni contrattuali del giocatore. Un segnale che conferma come il mercato attorno a Lodi sia in fermento e non limitato ai soli top club.