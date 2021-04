Calciomercato Lazio, avanti con Reina. Ma per il futuro spunta Montipò

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il punto della situazione sul calciomercato della Lazio. Reina sarà confermato, Montipò un’idea

In attesa di capire se la Lazio riuscirà a qualificarsi alla prossima Champions League, il ds Tare è al lavoro alla squadra del futuro. Un reparto che verrà ritoccato sarà probabilmente quello del portiere, con Pepe Reina che ha sorpassato Strakosha tra i pali.

La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione. Il portiere spagnolo sarà confermato anche la prossima stagione, con annesso posto da titolare per quanto dimostrato nel corso di quella corrente. Alla voce età c’è scritto quasi 39 anni, ma per quanto fatto vedere quest’anno, l’ex Napoli merita la conferma.

Per il futuro invece si parla di Lorenzo Montipò, portiere del Benevento che sta disputando un’ottima stagione. L’obiettivo è quello di affiancarlo a Reina nelle vesti di co-titolare, in modo da crescere sotto l’ala protettrice dello spagnolo. Per ora c’è stato solo qualche colloquio informale, al quale presto faranno seguito tentativi più concreti.

Per quanto riguarda Strakosha, l’albane vorrebbe cambiare aria, cerca un progetto che lo metta al centro, dopo le panchine con la Lazio e ora anche con l’Albania di Edy Reja. C’è l’interesse da parte di club di Premier League e Bundesliga, in ogni caso il suo futuro sembra lontano dall’Italia.