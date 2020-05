Calciomercato Lazio, i Rangers riscattano Hagi: il comunicato

Il giovane talento romeno, Iannis Hagi, è stato riscattato dai Rangers Glasgow. È proprio il club scozzese ad annunicarlo tramite il proprio profilo Twitter.

Tuttavia, questo non esclude che il giocatore possa essere venduto a prezzo maggiore. La Lazio rimane vigile e continua a monitorare la situazione.

🆕 𝐇𝐀𝐆𝐈 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄! 🆕

📝 #RangersFC can confirm that @IanisHagi10 has agreed to join the club on a permanent, long term deal.

