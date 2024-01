Calciomercato Lazio, Rafa Silva è più di un’idea: ecco l’offerta di Lotito

Calciomercato Lazio, Lotito vorrebbe portare Rafa Silva a Roma già adesso: c’è però ancora distanza

Secondo Il Corriere dello Sport, Lotito vorrebbe regalare a Sarri un rinforzo e per questo starebbe parlando con il Benfica per Rafa Silva.

L’offerta della Lazio sarebbe di 3-4 milioni di euro mentre il club portoghese ne starebbe chiedendo 8, prezzo ritenuto troppo alto da Lotito. Il giocatore è in scadenza quindi in caso non si trovasse l’accordo rimarrebbe un’idea per giugno.