Calciomercato Lazio, da Florentino Luis a Kumbulla: i quattro nomi per la Champions

Calciomercato Lazio, quattro nomi sul taccuino del ds Tare: un rinforzo per ogni reparto in vista della Champions

L’obiettivo primario è quello di portare a termine il campionato, poi ci sarà spazio e tempo per pensare al mercato. La Lazio però si è già portata avanti con il lavoro e la società ha già in mente quali e quanti acquisti vuole fare per il prossimo anno visto che la squadra di Inzgahi con ogni probabilità giocherà la Champions.

Come riporta il Corriere dello Sport servirà un rinforzo per ogni reparto. In difesa l’obiettivo primario è Kumbulla anche se il costo del cartellino del giocatore è di 30 milioni e c’è da battere molta concorrenza. Per la mediana il nome è invece quello di Florentino Luis del Benfica. Giocatore interessante che però ha una clausola di 120 milioni. Le alternative sarebbero Dendoncker del Wolverhampton, Grujic dell’Herta Berlino e Zakaria del B. Monchengladbach. Il nome per la fascia sinistra è invece quello di Philipp Max dell’Augsburg, costo del cartellino 15 milioni, la stessa somma che la Lazio dovrebbe sborsare per portare nella Capitale Luis Suarez dal Watford.