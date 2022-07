Calciomercato Lazio, quanti esuberi da piazzare: la lista

Calciomercato Lazio: non solo entrate per i biancocelesti, ma anche tanti esuberi da piazzare

La Lazio sul fronte calciomercato non solo per regalare a Sarri nuovi rinforzi, ma anche per sfoltire la rosa. La lista degli esuberi è infatti molto lunga.

Come riportato da Tuttomercatoweb.com, infatti, sarebbero ben 10 i calciatori nella lista dei partenti che i biancocelesti devono ancora piazzare: Acerbi, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Kiyine, Djavan Anderson, Dziczek, Durmisi, Morrone e Rossi. Un elenco di esuberi che grava per 7 milioni netti a stagione.