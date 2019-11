Calciomercato Lazio, quanta concorrenza per Amrabat

Una vera e propria asta per Amrabat: il giocatore dell’Hellas Veron non piace solo alla Lazio, pronto anche il Napoli con un’offerta

Un avvio di stagione inaspettato quello dell’Hellas Verona che, ad un passo dall’Europa League, si attesta come sorpresa del campionato. Tra i protagonisti della squadra di Juric, anche Kumbulla ed Amrabat: gioielli già visionati per il mercato della Lazio.

Per il secondo, però, è pronta a scatenarsi una vera e propria asta: Napoli, Fiorentina ed Inter lo monitorano già da settimane.

I partenopei, in particolare, avrebbero già fatto recapitare un’offerata di 10 milioni al club scaligero, ma rispedita prontamente al mittente: il potenziale del marocchino è sotto gli occhi di tutto e la volontà è quella di arricchire di molto le casse con la sua cessione.

Tutto è però rimandato a giugno, quando la Lazio dovrà decidere se investire sul ragazzo oppure no.