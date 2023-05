Calciomercato Lazio: con la Champions Sarri pretende 4-5 acquisti

Calciomercato Lazio, con la qualificazione alla prossima Champions League Maurizio Sarri farà precise richieste a Lotito

Il prossimo calciomercato Lazio sarà inevitabilmente influenzato dalla qualificazione eventuale alla prossima Champions League

Cinquanta milioni, in caso di qualificazione all’Europa che conta, nelle casse della Lazio. Sarri chiede 4-5 innesti in quel caso. Non c’è solo l’attacco, bisogna rifondare un centrocampo, anche perché pure Milinkovic non intende rinnovare e va piazzato a giugno. Lo riporta Il Messaggero.