Calciomercato Lazio, conferme sul colpo a parametro zero: Sarri fattore chiave

Calciomercato Lazio, piovono conferme sul nome di Cuadrado a parametro zero: Sarri possibile fattore chiave dell’operazione

Piovono conferme sulle indiscrezioni di ieri per quanto riguarda il calciomercato Lazio. Come riferito da Repubblica, Alessandro Lucci ha proposto Juan Cuadrado a parametro zero ai biancocelesti.

Vero che in casa Lazio la priorità è la conferma di Luca Pellegrini ma se dovesse partire Lazzari allora il colombiano diventerebbe un’opzione concreta. In questo senso decisivo potrebbe essere il rapporto con Sarri, che ha già allenato l’esterno alla Juve.