Calciomercato Lazio, pronta una nuova offerta dall’Arabia per Immobile

Come riportato sul profilo Twitter di Nicolò Schirà, un club arabo sarebbe pronto ad una nuova offerta per Ciro Immobile, capitano della Lazio.

Pronta un contratto da 25 milioni per l’attaccante.

A Saudi’s Club are ready to submit a new bid to #Lazio’s captain Ciro #Immobile. They will offer a contract until 2026 with salary of €25M/year to try to convince the striker. #transfers https://t.co/lRVdSRJJjy

— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 30, 2023