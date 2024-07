Calciomercato Lazio, priorità alle CESSIONI: ecco tutti i NOMI IN USCITA dai biancocelesti, c’è anche lui

Calciomercato Lazio, la priorità adesso sono le cessioni: sono molti i calciatori in uscita dalle fila dei biancocelesti

Il calciomercato Lazio si è dato come priorità le cessioni. I biancocelesti prima di piazzare gli ultimi colpi in entrata vogliono vendere i giocatori che non rientrano più nei piani della società e del tecnico.

Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson, tutti i nomi in uscita a cui va cercata una sistemazione. A questi si è aggiunto anche Cataldi, dopo il caso della fascia da Capitano viene considerato cedibile: Torino e Cagliari sono alla finestra in attesa di sviluppi futuri.