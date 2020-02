Calciomercato Lazio, un altro rinforzo per la Primavera di Menichini

Per la Lazio Primavera arriva un altro rinforzo dopo l’infortunio di Shoti: Tare tessera lo svincolato Lico

La Lazio Primavera, dopo dei passi falsi, sta provando a raddrizzare la stagione anche grazie alle ultime due vittorie in campionato. Secondo quanto riporta Gazzetta Regionale il classe 2000 ha già svolto il suo primo allenamento a Formello.

Nell’ultima giornata contro l’Empoli purtroppo i biancocelesti hanno perso per infortunio il trequartista Shoti, molto utilizzato ultimamente da Menichini. Per questo Tare ha voluto subito ovviare all’assenza andando a tesserare il giovane albanese Dean Lico. Il classe 2000 si era allenato gli ultimi mesi con il Perugia e domani è atteso per le visite mediche.