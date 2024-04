Calciomercato Lazio, svolta Guendouzi: fissato il prezzo per la cessione! TUTTI i dettagli

Calciomercato Lazio, svolta sul fronte Guendouzi: fissato il prezzo per la cessione del centrocampista francese. I dettagli

Importante aggiornamento dato da Repubblica sul futuro di Mateo Guendouzi in vista del prossimo calciomercato Lazio, quello estivo.

Il club biancoceleste, che ha riscatto il ragazzo per 13 milioni di euro più 5 di bonus dal Marsiglia, non lo considera incedibile e avrebbe fissato in almeno 30 milioni di euro il prezzo per l’eventuale cessione. Un’entrata di questo tipo permetterebbe a Fabiani di iscrivere una ricca plusvalenza a bilancio e di incrementare il tesoretto per i colpi in entrata.