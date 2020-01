Calciomercato Lazio, previsto un incontro tra Jallow e la Salernitana

Calciomercato Lazio, il futuro in granata di Lamin Jallow è ancora in bilico e incontrerà il club secondo Tuttosalernitana.com

Sempre più al margine del progetto Salernitana: Lamin Jallow è rimasto un’altra volta in panchina, complici magari le voci di mercato che lo vedrebbero altrove. Il gambiano è ancora in bilico tra la permanenza a Salerno e la partenza alla volta del club egiziano Al Ahly. Come riporta Tuttosalernitana.com l’agente del giovane, Luigi Sorrentino, non è per niente contento del percorso del suo assistito. Nella giornata di oggi infatti dovrebbe incontrare la dirigenza salernitana. Non è ancora del tutto svanita la possibilità di un trasferimento di Jallow alla Lazio.