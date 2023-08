Calciomercato Lazio, il club biancoceleste ha deciso di mandare in prestito Diego Gonzalez: due club di Serie A sull’attaccante

Come riporta Il Messaggero, Diego Gonzalez è in uscita nel calciomercato Lazio.

Il club biancoceleste infatti è orientato a mandare in prestito il ragazzo per permettergli di giocare con continuità e farsi le ossa: tra le tante squadre interessate in pole ci sono Empoli e Verona.