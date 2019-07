Calciomercato Lazio, presidente Trabzonspor: “Yazici è prezioso per noi. Quanto vale? Non è facile fare una valutazione…»

Calciomercato Lazio, il presidente del Trabzonspor commenta un’eventuale cessione di Yusuf Yazici

Calciomercato Lazio – I prossimi saranno giorni decisivi per il futuro di Milinkovic-Savic. La Lazio aspetta ancora un’offerta ufficiale da Manchester, che a questo punto arriverà solo se si concretizzerà la cessione di Pogba al Real Madrid. Intanto i biancocelesti hanno già individuato il sostituto del serbo: si tratta di Yusuf Yazici del Trabzonspor. Già c’è un accordo di massima con il giocatore, ma per presentare un’offerta ufficiale bisognerà aspettare prima la cessione di Milinkovic. Intanto il presidente del club turco, Ahmet Ağaoğlu, in occasione della festa per l’anniversario della nascita del club, ha parlato anche del giovane centrocampista: «Non ci sono state ancora delle offerte, ma qualcuno dice che arriveranno questa settimana. Il nostro atteggiamento è molto chiaro. Yusuf è il nostro giocatore più prezioso, sono disposto a farlo partire solo in cambio di una moneta altrettanto preziosa. Quanto vale? Non so quantificarlo, per un giocatore con le sue qualità non è facile», ha dichiarato a Trt Spor.