Calciomercato Lazio: Sergio Rico titolare, Provedel secondo. Il piano biancoceleste

La Lazio continua la ricerca per due nuovi portieri: Sergio Rico in pole, ma spunta anche il nome del secondo

Il tema portieri in casa Lazio è di strettissima attualità. Sia Strakosha che Reina sono in scadenza e non rinnoveranno il proprio contratto con il club biancoceleste.

Come riporta Gazzetta.it, il primo nome per la porta è quello di Sergio Rico. Il 28enne spagnolo è di proprietà del Psg, ma attualmente sta giocando in prestito al Maiorca. I contatti fra la Lazio e il club francese, che in porta è copertissimo, sono costanti. La speranza dei biancocelesti è quella di prenderlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, anche per non appesantire troppo l’indice di liquidità. Sergio Rico è il nome individuato per fare il primo nella prossima stagione, mentre perdono quota le opzioni Gollini (di proprietà dell’Atalanta, ma prestato al Tottenham con cui però trova poco spazio) e Kepa (che piace a diversi club di Premier League). Oltre a Sergio Rico però la Lazio cerca anche un secondo portiere: un profilo che convince è quello di Ivan Provedel dello Spezia. Può essere il 28enne italiano l’uomo con cui completare il rinnovo della rosa.